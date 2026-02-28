ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Еди Рама: Революционната гвардия на Иран е терорис...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22380208 www.24chasa.bg

Христо Илиев с европейски рекорд за младежи в спринта

3184
Петър Петров награди Илиев, който подобри за трети път рекорда му тази зима.

Христо Илиев направи поредното си рекордно бягане на 60 метра тази зима. Той спечели националната титла на България с нов рекорд на страната и нов европейски рекорд за младежи под 23 години - 6,51 секунди. Състезателят на Валя Демирева, който миналата седмица стана балкански шампион също с национален рекорд от 6,53 сек, подобрява върховия резултат на страната в дисциплината за трети път през този месец.

До зимата на 2026 г. рекордът на България на 60 м при мъжете беше 6,58 сек на Петър Петров отпреди 48 години.

Втори днес също с личен рекорд от 6,60 секунди завърши Никола Караманолов. Той остана на 1 стотна от норматива за участие на световното първенство в зала в Торун през март.

Трети с личен рекорд от 6,80 сек се нареди Деян Цветанов.

Победителят бе награден лично от Петър Петров. Неговата треньорка награди Караманолов, а президентът на БФЛА Георги Павлов - третия.

На 60 метра при жените шампионка стана Рая Димитрова с 7,30 секунди, което е изравнен национален рекорд за девойки.

Феноменът в скока на дължина Божидар Саръбоюков взе първо място на троен скок с 16,61 метра, лично постижение за сезона. 

Петър Петров награди Илиев, който подобри за трети път рекорда му тази зима.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите