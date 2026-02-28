Христо Илиев с европейски рекорд за младежи в спринта

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Христо Илиев направи поредното си рекордно бягане на 60 метра тази зима. Той спечели националната титла на България с нов рекорд на страната и нов европейски рекорд за младежи под 23 години - 6,51 секунди. Състезателят на Валя Демирева, който миналата седмица стана балкански шампион също с национален рекорд от 6,53 сек, подобрява върховия резултат на страната в дисциплината за трети път през този месец.

До зимата на 2026 г. рекордът на България на 60 м при мъжете беше 6,58 сек на Петър Петров отпреди 48 години.

Втори днес също с личен рекорд от 6,60 секунди завърши Никола Караманолов. Той остана на 1 стотна от норматива за участие на световното първенство в зала в Торун през март.

Трети с личен рекорд от 6,80 сек се нареди Деян Цветанов.

Победителят бе награден лично от Петър Петров. Неговата треньорка награди Караманолов, а президентът на БФЛА Георги Павлов - третия.

На 60 метра при жените шампионка стана Рая Димитрова с 7,30 секунди, което е изравнен национален рекорд за девойки.

Феноменът в скока на дължина Божидар Саръбоюков взе първо място на троен скок с 16,61 метра, лично постижение за сезона.