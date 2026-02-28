Юношите на България до 19 г. с нова победа над Северна Македония

Юношеският национален футболен отбор на България до 19 години постигна втора поредна победа над връстниците си от Северна Македония. След успеха с 2:1 като гост в Струмица, подопечните на селекционера Атанас Рибарски се наложиха с 2:0 и при домакинството си на стадион „Цар Самуил" в Петрич.

За „лъвчетата" се разписаха Радостин Стоилов в 8-ата минута от дузпа и Венислав Михайлов в 35-ата минута. В 52-ата минута Боян Велков от гостите получи втори жълт и съответно червен картон, но българският щаб в знак на феърплей позволи на съперника да пусне нов състезател в игра, така че двата тима да продължат с по 11 състезателя.

Селекционерът Атанас Рибарски използва двата двубоя със Северна Македония, за да даде шанс на различни състезатели и да тества игрови варианти, а контролите бяха част от подготовката на състава за предстоящите европейски квалификации.