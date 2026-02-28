ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Еди Рама: Революционната гвардия на Иран е терорис...

Лигав ЦСКА рухна срещу аутсайдера "Септември"

Футболистите на "Септември" се радват на първия гол във вратата на ЦСКА.

ЦСКА показа, че все още не е излязъл от режима на лигавене от началото на сезона и за 90 минути изтри всичко постигнато под ръководството на Христо Янев след загуба с 0:2 от "Септември", един от аутсайдерите в първенството. Така "червените" решиха, че въобще не им трябват точки до края на първенството.

Проблемите се видяха още през първото полувреме, когато "Септември" напълно вледееше положението и изпусна няколко положения пред вратата на Лапоухов, а от другата страна се стигна до 1 (един) анемичен точен удар и греда на Макс Ебонг.

Всичко рухна след като Никола Попов отмени дузпа за нарушение на Брахими, като нито едно повторение не показа, че това е правилно. Малко след това в 57-ата минута Бертран Фурие се възползва от поредната ситуация, в която защитата пред Лапоухов липсваше и вкара гола. Теодор Иванов покри засадата.

От този момент уж ЦСКА натисна, но по абсолютно еднакъв начин и така съперникът не допусна сериозно положение пред вратата си.  Така и 90 минути и 8 добавени не се видя някаква идея в играта на "червените", а само блъскане и центрирания към Йоанис Питас и Леандро Годой, които рядко докосваха топката. Но и това не проемени нещо в тактиката на отбора. Резервите, които влязоха също не показаха нещо креативно на терена. 

В добавеното време отново защитата на ЦСКА позволи на Николас Фонтен да мине на парад и да вкара второто попадение за своя тим.

Показа се, че и в съблекалнята има сериозни проблеми. При смяната си Джеймс Ето'о реагира бурно на решението на Янев и треньорът трябваше да го успокоява.

