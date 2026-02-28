Милано-Кортина 2026: Олимпийският тласък за икономиката, туризма и градското преустройство

Измина седмица от церемонията по закриването на Зимните олимпийски игри Милано-Кортина 2026 г. в Арена ди Верона. В очакване на Зимните параолимпийски игри, които ще се проведат от 6 до 15 март, експертите започнаха да дават първите си оценки (за окончателните ще е нужно малко повече време) за икономическото, а и не само въздействие, което Зимните олимпийски игри оказаха върху Италия и по-специално върху районите, които станаха арена на състезанията. Не бива да се пренебрегва и факторът "престиж", който подобно мероприятие носи на страната домакин, пише БТА.

Икономическите ползи

Олимпиадата в Милано-Кортина 2026 се превърна във визитна картичка на Италия, но донесе и икономически ползи за страната, отбелязва „СкайТиДжи24“. Това подчерта и президентът на Организационния комитет на Милано-Кортина 2026 Джовани Малаго в интервю за бизнес изданието „Соле 24 оре“. „Независими доклади показват важни цифри: равносметката е приходи в размер на 5,3 милиарда евро за местните общности, 500-600 милиона допълнителни приходи, 36 000 работници и 18 000 доброволци“, каза той. Освен това според бившия президент на Италианския олимпийски комитет (CONI) „трябва да се вземат предвид продадените билети (над 1,3 милиона), въздействието върху град Милано (чийто БВП отбелязва ръст от 1,7 на сто), факта, че повече от двама от всеки трима италианци са следили постоянно Олимпиадата. Малаго подчерта и успеха на приетия за тези Зимни олимпийски игри модел с два града домакини „Този модел се оказа успешен от много гледни точки. Наскоро обсъдих това и с моя френски колега, защото има предложение следващите Зимни олимпийски игри през 2030 г. също да се организират по този начин - спортовете на закрито в Ница и на Лазурния бряг, а спортовете на открито – във Френските Алпи“.

Въздействието върху Милано

Въздействието на току-що приключилата Олимпиада върху Милано е в основата и на проучване, проведено от „Асоломбарда е Милано енд Партнърс“ (Assolombarda е Milano&Partners). Очаква се растеж за столицата на област Ломбардия през 2026 г., като БВП на града ще се повиши с 1,7 на сто, подпомогнат от укрепването на индустрията и динамиката на услугите, както и от тласъка от Олимпиадата. Според анализа Олимпийските игри ще генерират общо икономическо производство от приблизително 2,5 милиарда евро в района на Милано, което съответства на добавена стойност от 1,045 милиарда евро.

Положителни резултати и критични проблеми

Проучването подчертава няколко положителни резултата за Милано: от продължаващото устойчиво увеличение на броя на чуждестранните студенти, които вече са 20 000, до растежа на туризма, достигнал рекордните 8,7 милиона посетители. Подчертава се обаче, че някои критични проблеми остават, особено по отношение на талантите и иновациите, като е регистриран също и спад в новите чуждестранни инвестиции, отчасти поради сложността на международния геополитически контекст. Милано е привлякъл 47 нови чуждестранни инвестиции през 2025 г. в сравнение с 59 през 2024 г. (-20,3 на сто). „Големи събития като Зимните олимпийски игри представляват изключителен ускорител“, каза президентът на „Асоломбарда“ Алвизе Бифи. „Истинското предизвикателство е да се превърне този импулс в структурен растеж, ускорявайки иновациите, трансфера на технологии и наличието на капитал и умения. От тази гледна точка е необходимо Милано да бъде оборудвано с инструменти, подходящи за международното му измерение, за да се рационализират процесите“, допълва той.

Посетители

Проучването подчертава, че разходите на посетителите и участниците в Олимпийските игри също са стимулирали икономиката на Милано. Столицата на Ломбардия беше домакин на близо 90 състезания върху лед на закрито и церемонията по откриването на стадион „Джузепе Меаца“. Вземайки предвид потреблението на спортистите и техните придружители, очакваните преки разходи в района на Милано са приблизително на стойност 1 милиард евро. Общото въздействие добавя приблизително 0,4 процентни пункта към БВП в периода от началото на подготовката до годината на събитието. Най-печеливш е хотелиерско-ресторантьорският сектор с постъпления от приблизително 139 милиона евро (13,3 на сто от общо генерираните в Милано), следван от строителството (57 милиона евро, 5,5 на сто) и транспорта (51 милиона евро, 4,8 на сто). Според експертите положителното въздействие на Олимпиадата се разпростира и върху туризма: през тези и бъдещите месеци, обясняват те, ехото от Олимпийските игри ще привлече стотици хиляди допълнителни посетители.

Работници и доброволци

Когато говорим за тези Олимпийски игри, е невъзможно да не се спомене персоналът, работил по организацията на игрите: 1700 души от организационния комитет плюс още 3000 „временни служители“, тоест тези, които работят на местата на провеждане на състезанията. Андреа Варние, главен изпълнителен директор на фондация „Милано Кортина“, предостави данните за организационните усилия по време на финалната пресконференция. Екипът е бил съставен от „70 на сто хора под 40 години, представляващи 62 националности - забележителен рекорд, който демонстрира богатството от опит, начин на мислене и идеи“, каза той. Италия е осигурила 70 на сто от персонала, но добро представителство има и от Франция (12 на сто). Що се отнася до доброволците, те са били 18 000 от 130 000 получени заявления за Олимпийските и Параолимпийските игри. От тях 51 на сто са жени, а 48 на сто от общия брой са под 35 години. „Тук има 98 националности“, обясни Варние. „Имахме повече националности сред доброволците, отколкото сред националните олимпийски комитети, участващи в игрите. Изключителна цифра.“, добави той. Всичко това се разпростира върху „гигантска площ от 22 000 квадратни километра и 14 състезателни обекта, разделени на 4 клъстера“, заключава главният изпълнителен директор на фондацията.

„Тази Олимпиада е огромна реклама за нашата страна“, подчерта Малаго на заключителната конференция.

Наследството за Милано

Олимпийското наследство за Милано се състои и в градско преустройство. В града съоръженията, построени за състезанията, ще бъдат демонтирани или преустроени за други цели. Един пример е Олимпийското селище, разположено в железопътната и индустриална зона на „Порта Романа“ - след като прие спортистите, то ще се превърне в най-голямото студентско общежитие в Италия, с 1700 легла на цени, по-достъпни от тези на частния пазар. Очаква се преустройството да се осъществи в рамките на 4 месеца, с цел съоръжението да стане достъпно и функциониращо до учебната 2026/2027 година. Междувременно във „Фиера Милано – Ро“ (Fiera Milano – Rho) бяха построени стадион за бързо пързаляне с кънки и арена за хокей в големи павилиони, които обикновено са домакини на търговски панаири. Пързалката за бързо пързаляне с кънки ще бъде демонтирана, за да се освободи място за „Лайв Дом“ (Live Dome), арена, която може да бъде домакин на конференции с до 12 500 места, концерти с 30 000 места на закрито и спортни събития. Хокейният стадион на „Фиера Милано“ ще бъде демонтиран, но ледената пързалка ще има в Милано и след Олимпиадата, съобщи президентът на фондация „Фиера Милано“ Джовани Боцети. Процесът ще протече в две фази – първата е временна писта за хокей и фигурно пързаляне, която ще е готова от октомври в изложбения център в Ро. След това ще започне следващата фаза - изграждане на постоянна зала в рамките на 2 до 3 години, която може да бъде построена и извън изложбения център.

Хокейната арена „Санта Джулия“ също ще получи нов живот - тя е с капацитет 14 000 души и след Олимпиадата ще приема публика за концерти, спортни събития и големи представления.