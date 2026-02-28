"Сити" надхитри 1:0 "Лийдс" с Илия Груев на "Еланд Роуд"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националът Илия Груев излезе титуляр и в 10-ия мач на "Лийдс" в английската Висша лига за 2026, в който тимът на 25-годишния дефанзивен халф бе надхитрен 0:1 от кандидата за титлата "Манчестър Сити" на своя стадион "Еланд Роуд".

Домакините бяха по-добри през първата част, но в продължението Антоан Семеньо се разписа победно.

Груев бе на терена до 75-ата мин и със солидно движение даде приноса си в дадени моменти противникът да не може да направи нищо съществено в последната за него третина от терена. Особено това важи за първото полувреме. 1 пресечен пас, 3 изчиствания и един блокиран удар бяха част от неговата активност.

С успеха "Сити" продължава да е втори на 2 т. от лидера "Арсенал", който обаче има мач по-малко.

"Лийдс" остана 15-и с 31 точки - на 6 от зоната на изпадащите.