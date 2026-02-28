ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Посолството на Сърбия в Иран: В Техеран се намират...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22381109 www.24chasa.bg

"Сити" надхитри 1:0 "Лийдс" с Илия Груев на "Еланд Роуд"

2352

Националът Илия Груев излезе титуляр и в 10-ия мач на "Лийдс" в английската Висша лига за 2026, в който тимът на 25-годишния дефанзивен халф бе надхитрен 0:1 от кандидата за титлата "Манчестър Сити" на своя стадион "Еланд Роуд".

Домакините бяха по-добри през първата част, но в продължението Антоан Семеньо се разписа победно.

Груев бе на терена до 75-ата мин и със солидно движение даде приноса си в дадени моменти противникът да не може да направи нищо съществено в последната за него третина от терена. Особено това важи за първото полувреме. 1 пресечен пас, 3 изчиствания и един блокиран удар бяха част от неговата активност.

С успеха "Сити" продължава да е втори на 2 т. от лидера "Арсенал", който обаче има мач по-малко.

"Лийдс" остана 15-и с 31 точки - на 6 от зоната на изпадащите.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите