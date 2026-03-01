ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Интер" върви уверено към титлата в Италия

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22381708 www.24chasa.bg

Двама българи ще представят България на световното по ски ориентиране в Япония

2708
Антония Григорова и Станимир Беломъжев Снимка: facebook.com/BULorienteering/

Най-добрите български състезатели по ски ориентиране Станимир Беломъжев и Антония Григорова ще представят страната на Световното първенство по ски ориентиране за мъже и жени, което ще се проведе в Япония от 1 до 6 март.

Двамата вече се намират в Страната на изгряващото слънце, където провеждат заключителната част от подготовката си и се адаптират към часовата разлика. Условията на място са отлични - добра организация, стабилна снежна покривка и подходящи температури за състезания, написаха от БФ Ски ориентиране във Фейсбук.

Беломъжев и Григорова участват и в тренировъчни стартове, които им позволяват да изпробват различни варианти на вакси и да направят оптимален избор за предстоящите състезания.

С тях в Япония е и Иван Беломъжев, който подпомага техническата подготовка и работата по екипировката. За шампионата са заявени 59 мъже и 45 жени от цял свят.

Програмата на първенството включва четири старта: на 2 март спринтова дистанция, на 3 март преследване, на 5 март средна дистанция, а на 6 март спринтова щафета.

Антония Григорова и Станимир Беломъжев Снимка: facebook.com/BULorienteering/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите