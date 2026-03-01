10,00 ч MotoGP, Гран при на Тайланд MAX sport 2
11,00 ч Ски, СК (ж), супер Г в Солдеу Eurosport 1
11,00 ч Футбол, Австралия - Филипини (ж) "Нова спорт"
11,25 ч Биатлон, СП до 21 г. в Германия БНТ 3
11,30 ч Голф MAX sport 2
12,30 ч "Арена спорт" БНТ 1
12,45 ч Ски, СК (м), супер Г в Гармиш-Партенкирхен Eurosport 1
13,20 ч Ски бягане, СК във Фалун Eurosport 2
13,30 ч Сноуборд, СК в Криница БНТ 3
13,30 ч Футбол, "Кремонезе" - "Милан" MAX sport 3
14,00 ч Футбол, "Рейнджърс" - "Селтик" RING
14,30 ч Футбол, "Марек" - "Янтра" "Диема спорт"
14,30 ч Футбол, "Херта" - "Нюрнберг" "Диема спорт" 3
14,45 ч Снукър Eurosport 1
15,00 ч Футбол, "Елче" - "Еспаньол" MAX sport 4
15,15 ч Биатлон, СП до 21 г. в Германия БНТ 3
15,30 ч Колоездене Eurosport 2
16,00 ч Футбол, "Манчестър Ю" - "Кристал П" "Диема спорт" 2
16,00 ч Футбол, "Сасуоло" - "Аталанта" MAX sport 3
16,00 ч Футбол, "Фулъм" - "Тотнъм" "Нова спорт"
16,00 ч Футбол, "Твенте" - "Фейенорд" RING
16,00 ч Волейбол, суперкупа на Италия MAX sport 1
16,30 ч Футбол, "Щутгарт" - "Волфсбург" "Диема спорт" 3
17,15 ч Футбол, "Левски" - "Локомотив" (Сф) "Диема спорт"
17,15 ч Футбол, "Валенсия" - "Осасуна" MAX sport 4
17,25 ч Волейбол, "Марица" - ЦСКА (ж) БНТ 3
17,45 ч Футбол, "Утрехт" - АЗ RING
18,30 ч Футбол, "Арсенал" - "Челси" "Диема спорт" 2
18,30 ч Футбол, "Айнтрахт" - "Фрайбург" "Диема спорт" 3
18,45 ч Тото, теглене на тиража БНТ 1
19,00 ч Волейбол, "Берое" - "Монтана" MAX sport 2
19,00 ч Футбол, "Торино" - "Лацио" MAX sport 3
19,00 ч Футбол, ПАОК - "Астерас" "Нова спорт"
19,30 ч Футбол, "Бетис" - "Севиля" MAX sport 4
20,00 ч NBA, "Ню Йорк" - "Сан Антонио" "Диема спорт"
20,00 ч Голф Eurosport 2
20,00 ч NHL, "Питсбърг" - "Вегас" MAX sport 1
20,30 ч Футбол, "Хамбургер" - "Лайпциг" "Диема спорт" 3
20,45 ч Снукър Eurosport 1
21,45 ч Футбол, "Рома" - "Ювентус" MAX sport 3
21,45 ч Футбол, "Марсилия" - "Лион" "Диема спорт" 2
22,00 ч Футбол, "Жирона" - "Селта" MAX sport 4
22,30 ч NBA, "Денвър" - "Минесота" "Диема спорт" 3
23,00 ч Автомобилизъм, НАСКАР MAX sport 1
0,30 ч Тенис, турнир в Сантяго MAX sport 2
1,30 ч NHL, "НЙ Айлендърс" - "Флорида" MAX sport 3
2,00 ч Футбол, "Орландо" - "Интер Маями" MAX sport 4
3,00 ч NBA, "Далас" - "Оклахома С" "Диема спорт" 3