https://www.24chasa.bg/sport/article/22381721 www.24chasa.bg

Спорт по телевизията днес

Малена Замфирова и другите на сноубордисти се пускат днес в Криница. Снимка: Startphoto.bg

10,00 ч MotoGP, Гран при на Тайланд MAX sport 2

11,00 ч Ски, СК (ж), супер Г в Солдеу Eurosport 1

11,00 ч Футбол, Австралия - Филипини (ж) "Нова спорт"

11,25 ч Биатлон, СП до 21 г. в Германия БНТ 3

11,30 ч Голф MAX sport 2

12,30 ч "Арена спорт" БНТ 1

12,45 ч Ски, СК (м), супер Г в Гармиш-Партенкирхен Eurosport 1

13,20 ч Ски бягане, СК във Фалун Eurosport 2

13,30 ч Сноуборд, СК в Криница БНТ 3

13,30 ч Футбол, "Кремонезе" - "Милан" MAX sport 3

14,00 ч Футбол, "Рейнджърс" - "Селтик" RING

14,30 ч Футбол, "Марек" - "Янтра" "Диема спорт"

14,30 ч Футбол, "Херта" - "Нюрнберг" "Диема спорт" 3

14,45 ч Снукър Eurosport 1

15,00 ч Футбол, "Елче" - "Еспаньол" MAX sport 4

15,15 ч Биатлон, СП до 21 г. в Германия БНТ 3

15,30 ч Колоездене Eurosport 2

16,00 ч Футбол, "Манчестър Ю" - "Кристал П" "Диема спорт" 2

16,00 ч Футбол, "Сасуоло" - "Аталанта" MAX sport 3

16,00 ч Футбол, "Фулъм" - "Тотнъм" "Нова спорт"

16,00 ч Футбол, "Твенте" - "Фейенорд" RING

16,00 ч Волейбол, суперкупа на Италия MAX sport 1

16,30 ч Футбол, "Щутгарт" - "Волфсбург" "Диема спорт" 3

17,15 ч Футбол, "Левски" - "Локомотив" (Сф) "Диема спорт"

17,15 ч Футбол, "Валенсия" - "Осасуна" MAX sport 4

17,25 ч Волейбол, "Марица" - ЦСКА (ж) БНТ 3

17,45 ч Футбол, "Утрехт" - АЗ RING

18,30 ч Футбол, "Арсенал" - "Челси" "Диема спорт" 2

18,30 ч Футбол, "Айнтрахт" - "Фрайбург" "Диема спорт" 3

18,45 ч Тото, теглене на тиража БНТ 1

19,00 ч Волейбол, "Берое" - "Монтана" MAX sport 2

19,00 ч Футбол, "Торино" - "Лацио" MAX sport 3

19,00 ч Футбол, ПАОК - "Астерас" "Нова спорт"

19,30 ч Футбол, "Бетис" - "Севиля" MAX sport 4

20,00 ч NBA, "Ню Йорк" - "Сан Антонио" "Диема спорт"

20,00 ч Голф Eurosport 2

20,00 ч NHL, "Питсбърг" - "Вегас" MAX sport 1

20,30 ч Футбол, "Хамбургер" - "Лайпциг" "Диема спорт" 3

20,45 ч Снукър Eurosport 1

21,45 ч Футбол, "Рома" - "Ювентус" MAX sport 3

21,45 ч Футбол, "Марсилия" - "Лион" "Диема спорт" 2

22,00 ч Футбол, "Жирона" - "Селта" MAX sport 4

22,30 ч NBA, "Денвър" - "Минесота" "Диема спорт" 3

23,00 ч Автомобилизъм, НАСКАР MAX sport 1

0,30 ч Тенис, турнир в Сантяго MAX sport 2

1,30 ч NHL, "НЙ Айлендърс" - "Флорида" MAX sport 3

2,00 ч Футбол, "Орландо" - "Интер Маями" MAX sport 4

3,00 ч NBA, "Далас" - "Оклахома С" "Диема спорт" 3

Малена Замфирова и другите на сноубордисти се пускат днес в Криница.
