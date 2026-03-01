ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Интер" върви уверено към титлата в Италия

Гонят националите по щанги от "Спортпалас"

Новият президент на щангите Асен Златев Снимка Пламен Кодров

Националният ни отбор по вдигане на тежести ще трябва да напусне базата “Спортпалас” край Варна. Причината е, че федерацията не е платила за лагера. В базата на практика са всички национали без световния шампион и рекордьор Карлос Насар.

Неплатеният престой всъщност е следствие от хаоса в щангите. Тъй като избраният за председател на общото събрание на 15 декември Асен Златев още не може да встъпи в длъжност, има голяма вероятност федерацията да бъде обявена във фалит.

Причината олимпийският шампион от игрите в Москва през 1980 г. да не може да започне работа на мястото на Стефан Ботев са жалбите срещу избора. За две от тях - на ЦСКА и “Аполон” (Стара Загора), не са платени съответните такси, за да бъдат разглеждани. Така делата се прекратяват и клубовете ще бъдат уведомени, че имат 7-дневен срок, за да обжалват.

В сила обаче остава жалбата на клуб “Христо Бъчваров” (Сливен) на бившия национален селекционер Пламен Братойчев.

Дори и да се стигне до фалит, участието на нашия отбор на европейското в Батуми (Груз) през април ще бъде възможно, като за това е необходимо ден по-рано да се внесат необходимите такси.

