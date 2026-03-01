Гонят националите по щанги от "Спортпалас"

Националният ни отбор по вдигане на тежести ще трябва да напусне базата “Спортпалас” край Варна. Причината е, че федерацията не е платила за лагера. В базата на практика са всички национали без световния шампион и рекордьор Карлос Насар.

Неплатеният престой всъщност е следствие от хаоса в щангите. Тъй като избраният за председател на общото събрание на 15 декември Асен Златев още не може да встъпи в длъжност, има голяма вероятност федерацията да бъде обявена във фалит.

Причината олимпийският шампион от игрите в Москва през 1980 г. да не може да започне работа на мястото на Стефан Ботев са жалбите срещу избора. За две от тях - на ЦСКА и “Аполон” (Стара Загора), не са платени съответните такси, за да бъдат разглеждани. Така делата се прекратяват и клубовете ще бъдат уведомени, че имат 7-дневен срок, за да обжалват.

В сила обаче остава жалбата на клуб “Христо Бъчваров” (Сливен) на бившия национален селекционер Пламен Братойчев.

Дори и да се стигне до фалит, участието на нашия отбор на европейското в Батуми (Груз) през април ще бъде възможно, като за това е необходимо ден по-рано да се внесат необходимите такси.

