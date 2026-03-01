Лора Христова реализира 0,35% шанс за олимпийски медал

Олимпийските игри в Милано/Кортина поднесоха доста изненади. Ето анализа на 116-те състезания, в които са давани медали.

Най-сензационните шампиони са Купър Уудс-Топалович в свободния стил в ските и Франческа Лолобриджида на 3000 метра бързо пързаляне с кънки. На тях им се даваше 1% шанс за това. С 2% е титлата на чехкинята Зузана Мадерова в паралелния гигантски слалом. 3 на сто бяха шансовете на Михаил Шайдоров във фигурното пързаляне при мъжете, на Елана Майерс в монобоба и Турмуд Фрустад на биг-еър в ските. И с 4% бяха две от титлите в биатлона - Марен Керкейде в спринта и Мартин Понсилома в преследването. Всички имаха коефициент от 25,00 и нагоре.

Необходимо е да споменем, че в деня на състезанието коефициентите се променят. Така например за бобслеистката Елана Майерс-Тейлър вместо 40,00 отива на 6,00, а за Турмуд Фрустад от 29,00 на 8,00. Значи и вероятността е била по-голяма. В биатлона също са паднали, но не в пъти. За титлата на Марен Киркейде от 25,00 стана на 18,00 (което си е също сериозно), а на Мартин Понсилома - на 15,00. Но на най-изненадващия шампион от игрите - фрийстайлиста от Австралия Купър Уудс-Топалович, няма никаква промяна. В деня на състезанието за него няма котировки въобще, а преди олимпиадата - 1% шанс и коефициент от 81,00.

Има и обратните примери. Лиза Витоци спечели преследването в биатлона при 11,00 в деня на състезанието при 5,10 преди игрите. Същият е случаят с победителя в масовия старт Йоханес Дале-Шевдал - 11,00 вместо 8,00. В около 30 дисциплини се наблюдава тази тенденция.

Ако се разшири списъкът на сензациите, като например се свали коефициентът до 15,00 някои ще се повторят. Франческа Лолобриджида спечели двете си титли при 67,00 и 23,00, а скачачката Анна Один Стрьом взе два златни медала при котировка от 15,00.

Идва ред на провалите. Тук могат да се направят две класации - по крайно класиране и по вероятност.

Така по първия критерий №1 в провалите е Финли Айвс, който с 67% за титла не мина квалификациите. До него се нарежда Миа Брукс в слопстайла в сноуборда, която направи същото с 36%. Атле Ли Макрат драматично падна с огромна преднина в слалома, а шансовете му за първо място бяха 22 на сто. София Годжа се издъни по същия начин в супергигантския слалом с 40%. Джакарта Антъни излетя на осмо място с 40% шанс, а Мерле Фребел завърши на същото място в шейните при 53 на сто за първото. Йоана Сундлинг стана 11-а в скиатлона с 28% шанс, а Лу Жанмоно отиде 16-а в масовия старт в биатлона при 22% за златото. Следват още двама биатлонисти - Ерик Перо в масовия старт завърши 20-и с 20% и Томазо Джакомел, който в спринта финишира 22-и с 21%. След това обаче се оказа, че Джакомел е имал проблеми със сърцето.

По вероятност най-чутовната издънка на олимпиадата е Джордън Щолц, на когото даваха 95% да грабне златото на 1500 метра бързо пързаляне с кънки, а остана трети. След него се нарежда сензационният провал на Иля Малинин във фигурното пързаляне. Американецът остана осми, а му даваха на 93% първото място. Мъжкият тим на САЩ в преследването в бързото пързаляне с кънки остана втори с 87% шанс, а с 86 китайците станаха трети в състезанието на микс в акробатиката.

Следват шведската щафета в ски бягането, но там Еба Андерсон падна два пъти и скандинавките останаха втори след Норвегия, а им даваха 83%. И десетката на издънките затваря словенката Ника Превц, която стана втора и трета в скока, а бе фаворит със 74%.

Все пак някои от издънките си тръгнаха с медали. Томазо Джакомел взе сребро в смесената щафета. Ерик Перо грабна три медала, два от които златни, но след щафетата го нямаше на картата в масовия старт. А Сундлинг взе цели 3 титли.

По коефициент се отличават седем провала. Ника Превц спечели три различни медала, а от нея се очакваха три титли, а остана само с една в смесените отбори. Андерсон пък се реабилитира за паданията с категорична победа на 50 километра.

Най-голямата сензация си остава загубата на Щолц от китаеца Нин Чжунян на 1500 метра. След като вече американецът бе спечелил два златни медала, и то с олимпийски рекорди. Той трябваше да гони 5 титли. А провалът на Иля Малинин гръмна по цял свят, но и той прибра злато в отборното.

Идва ред и на най-изненадващите призьори. В ски бягането има четири примера. Два са на сметката на французина Матис Делож, който взе сребро в скиатлона и на 10 километра, а котировката му бе за 11-о място. Бен Огдън стана също втори в спринта с предварително 15-о. Швейцарката Надя Келин взе бронз на 50 километра, а бе 13-а според прогнозите.

Сензационно се разви състезанието на малката шанца. Титлата спечели Филип Раймунд, който трябваше да е 14-и, на две позиции пред него бе Кацпер Томасяк, а си тръгна със сребро, а бронзовите медалисти Рен Никайдо и Грегор Дешванден се котираха извън топ 10. В деня на състезанието Никайдо вече е четвърти, но пак не е на подиума, а главният фаворит Домен Превц остана шести.

Неочаквана радост имаше и за двама алпийци. Райън Кокран-Зигле се котираше 16-и в супергигантския слалом, а взе сребро. Същото направи Фабио Гщрайн в слалома от 16-о място.

Двама състезатели в шорттрека също впечатлиха. Робертс Крузбергс (11-и по шанс) взе бронз на 1500 метра, а Мелле ван'т Ваут (13-и) стана втори на 500 метра. На подиума той бе до брат си Йенс, който на олимпиадата взе три титли. След това с Меле взе и щафетата.

И двата ни медала също се причисляват към сензациите. Тервел Замфиров бе 11-и по котировка в паралелния гигантски слалом на сноуборда, а прибра бронза. На Лора Христова шансовете за подиум преди индивидуалния старт на биатлона бяха 0,35%, а тя също стана трета.

Състезателят в северната комбинация също стана медалист от котировка за 12-о място, а тази по спускане с шейнички Елина Бота стана втора от 11-о.

В предпоследния ден на игрите в скикроса сребро взе италианецът Федерико Томазони, без никой да го чака или пък да му дава някакви шансове. Същото се отнася и до чехкинята Терезе Воборникова в масовия старт на биатлона. Датчанинът в кънки бягането Виктор Торуп стана втори с котировка за 13-о място.

За шампионите, които се катапултираха от най-задното място до първото, вече стана въпрос - Зузана Мадерова (15-о), фрийстайлистката Турмуд Фрустад (13-а) и биатлонистката Марен Киркейзе (13-а). Към тях трябва да се добави и скачачът Филип Раймунд (14-и).

Зафиксирани са 42 случая, в които главният фаворит губи титлата, но остава в медалите. Само в 38 първият в прогнозите триумфира. (24часа)

Австралиецът Купър Уудс-Топалович стана най-изненадващият шампион на игрите.