Приеха 5 радикални промени в правилата на футбола

На своето 140-о годишно общо събрание в Хенсол, Уелс, Международен борд на футболните асоциации (IFAB) прие пакет от радикални мерки, насочени към ускоряване на темпото на игра и ограничаване на тактиките за бавене на времето.

Тези промени ще влязат в сила от 1 юли 2026 г., но ще бъдат приложени още това лято по време на Световното първенство по футбол 2026 в Северна Америка.

Ето основните промени:

1. Борба с бавенето на времето (Принципът на обратното броене)

След успеха на правилото за 8-те секунди при вратарите, IFAB разшири този принцип:

• Тъчове и аутовве: Реферите вече имат право да започнат 5-секундно визуално обратно броене с ръка, ако преценят, че играч умишлено бави подновяването на играта.

• Санкции: Ако времето изтече, владението се сменя: при бавен тъч топката се дава на противника, а при бавен аут се присъжда корнер за другия отбор.

2. Нови правила за смените (10-секундно ограничение)

За да се избегнат бавното излизане на играчите при смяна:

• Смененият футболист трябва да напусне терена в рамките на 10 секунди.

• Ако не го направи, той пак трябва да излезе, но неговият заместник няма право да влезе веднага. Отборът ще остане с 10 души на терена за поне една минута (до следващото прекъсване на играта).

3. Лечение на контузии извън терена

За да се спрат симулациите и накъсването на играта:

• Всеки играч, който получи медицинска помощ на терена или чиято предполагаема контузия доведе до спиране на играта, ще трябва да остане извън терена за минимум една минута, преди да му бъде позволено да се върне.

4. Разширяване на обхвата на VAR

Протоколът на видео асистент реферите се допълва с три нови ситуации, в които те могат да се намесват:

• Грешни втори жълти картони: VAR вече ще проверява ситуации, довели до втори жълт (и съответно червен) картон.

• Сгрешени корнери: Проверка на очевидно грешно присъдени корнери (само ако може да стане мигновено).

• Сгрешена идентичност: При показване на картон на грешен футболист.

5. Поведение и оборудване

• Само капитанът: Официално се въвежда правилото, че само капитанът има право да доближава съдията за дискусии.

• Камери за съдиите: Одобрено е използването на камери (body cams), монтирани на гърдите или главата на реферите, за по-голяма прозрачност.

• Екипировка: Разрешава се носенето на неопасни предмети (като религиозни символи или проследяващи устройства), стига да са безопасно покрити.

Промените целят да защитят "ефективното игрово време" и да направят футбола по-привлекателен за зрителите и телевизионните предавания.