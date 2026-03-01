ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Байерн" резервира 35-ата титла на Германия

1964
"Байерн" победи "Борусия" (Дортмунд) с 3:2 в голямото дерби на Германия като гост и така си резервира 35-ата титла.

След успеха в 24-ия кръг на Бундеслигата мюнхенският хегемон вече има 11 точки аванс пред "жълто-черните"

В Дортмунд домакините поведоха с гол на Нико Шлотербек с глава след центриране на Даниел Свенсон от пряк свободен удар.

През втората част гостите отново имаха инициативата и направиха обрат с два гола на Хари Кейн. Английският нападател изравни в 54-а минута на празна врата след асистенция на Серж Гнабри, а малко по-късно отново той бе точен от дузпа, отсъдена за нарушение срещу Станишич.

В 83-ата минута Дортмунд изравни след великолепен гол на Даниел Свенсон с удар от движение след пас на Забицер и хвърли в екстаз пламенните привърженици на домакините.

Последната дума бе за капитана на Байерн Йосуа Кимих, който три минути преди края от воле не остави шансове на вратаря Кобел и донесе победата на баварците.

