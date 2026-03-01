"Интер" върви уверено към титлата в Италия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С попадения на Федерико ди Марко (31) и Хакан Чалханоглу (70-дузпа) "Интер" победи у дома с 2:0 "Дженоа".

Така грандът от Милано поведе с 13 точки на върха в италианската серия "А".

Вторият "Милан" има мач по-малко.