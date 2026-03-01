ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Феновете на "Черно море": Правят се опити Илиан Ил...

Времето София  / -3°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22381860 www.24chasa.bg

Победа, равен и загуба за българите във Втора бундеслига

1968
Лукас Петков Снимка: "Елверсберг"

Победа, равен и загуба записаха българите в 24-ия кръг на Втора бундеслига.

В Дюселдорф „Фортуна", в чийто щаб помощник-треньор е Илия Груев, се наложи над „Бохум" с 2:1 и така се изкачи на 11-о място с 28 точки, отдалечавайки се на 5 от зоната на изпадащите.

Националът Лукас Петков отново направи силен мач за „Елферсберг". От дясното крило стартира атаката за гола при равенството 1:1 като гост на „Холщайн" (Кил). Тимът на Петков, който игра цял мач, е 4-и в класирането на 2 т. от лидера "Шалке 04".

Друг футболист на държавния ни тим – Атанас Чернев, започна титуляр за „Кайзерслаутерн" при загубата 1:2 у дома от „Падерборн". Защитникът бе заменен на почивката при 0:1.

Лукас Петков Снимка: "Елверсберг"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите