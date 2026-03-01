Победа, равен и загуба за българите във Втора бундеслига

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Победа, равен и загуба записаха българите в 24-ия кръг на Втора бундеслига.

В Дюселдорф „Фортуна", в чийто щаб помощник-треньор е Илия Груев, се наложи над „Бохум" с 2:1 и така се изкачи на 11-о място с 28 точки, отдалечавайки се на 5 от зоната на изпадащите.

Националът Лукас Петков отново направи силен мач за „Елферсберг". От дясното крило стартира атаката за гола при равенството 1:1 като гост на „Холщайн" (Кил). Тимът на Петков, който игра цял мач, е 4-и в класирането на 2 т. от лидера "Шалке 04".

Друг футболист на държавния ни тим – Атанас Чернев, започна титуляр за „Кайзерслаутерн" при загубата 1:2 у дома от „Падерборн". Защитникът бе заменен на почивката при 0:1.