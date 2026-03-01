ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Данил Медведев за сефте спечели турнир за втори пъ...

Феновете на "Черно море": Правят се опити Илиан Илиев да бъде изгонен!

Илиан Илиев Снимка: Startphoto.bg

Фенклубът на "Черно море" излезе с позиция, след като стана ясно, че има вариант Илиан Илиев да напусне треньорския пост.

Ето изявлението:

ПОЗИЦИЯ НА НФК

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И РЪКОВОДСТВОТО НА ПФК „ЧЕРНО МОРЕ"

През годините ние, като публика и привърженици, никога не сме искали пари, привилегии или спонсорство. Винаги сме били зад отбора - в трудните моменти, в тежките сезони, в периодите на несигурност. Проявявали сме търпение и разбиране, затваряли сме си очите за много неща.

Но всяко търпение има своите граници!

Два поредни сезона отборът печели медали от първенството и постига исторически успехи. Вместо надграждане, вместо увеличаване на бюджета и реинвестиране на средствата от трансфери и приходи обратно в отбора, виждаме намаляване на бюджета и липса на амбиция.

Вместо да се даде по-голяма подкрепа на Илиан Илиев, за да продължи да гради и развива постигнатото, в нашите очи се правят опити ТОЙ ДА БЪДЕ ИЗГОНЕН. Ако след всичко постигнато нямате желание да надграждаме и да градим по-силен и конкурентен „Черно море" , ПО-ДОБРЕ ДА НЕ СЕ МЪЧИМ И ЗАЛЪГВАМЕ

ДО ФУТБОЛИСТИТЕ

Такава бездушна игра не сме виждали от дълго време.

Очакваме реакция. Очакваме мъжество. Очакваме да защитавате емблемата и труда, който всички влагаме – на терена и по трибуните.

ДО ИЛИАН ИЛИЕВ

Тренер, ти си един от нас.

Ти върна вярата, гордостта и самочувствието на този клуб. Ние знаем какво си направил и какво продължаваш да правиш за „Черно море".

Ще бъдеш завинаги в нашите сърца.

Ние сме зад теб — ДНЕС И ВИНАГИ !"

Илиан Илиев

