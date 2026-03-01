ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Данил Медведев за сефте спечели турнир за втори пъ...

Илия Груев: Заслужаваме уважение за мотивацията, с която влязохме в мача срещу "Сити"

Илия Груев надъхва съотборниците си. Снимка: "Лийдс"

Българският национал Илия Груев коментира загубата на "Лийдс" с 0:1 от "Манчестър Сити" у дома в английската Висша лига.

"Наистина е разочароващо, защото заслужавахме да отбележим гол, особено в първите 20 минути. След това "Сити" се представи отлично в защита и се възползва от едно свое положение. Ние трябваше да вкараме поне един гол. Нямаше как да играем така 90 минути, защото бе супер изтощаващо да пресираме.

Бяхме мотивирани за този мач, но получихме гол десетина секунди преди почивката. Ударът бе тежък. "Сити" владееше повече топката и това е нормално за техния стил, но имахме шансове и на контраатака. В последните 10-15 минути натиснахме, но пак не успяхме да вкараме.

Начинът, по който ние влязохме в мача с тази мотивация, това е нещо много окуражаващо и мисля, че заслужаваме уважение", заяви 25-годишният дефанзивен халф.

