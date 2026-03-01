ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Узбек спря Георги Граматиков в Ташкент

2184
Георги Граматиков загуби в третия кръг на турнира по джудо Големия шлем в Ташкент (Узбекистан).

Българинът беше спрян от представителя на домакините Арслонбек Тоджиев, който завърши пети в категория до 81 килограма. Съперникът му е 19-и света и пети от Мондиал 2025.

Преди това Граматиков постигна две победи - над Итай Бибитко (Израел) на старта, след това преодоля със златна точка миналогодишния бронзов медалист Иракли Берошвили (Грузия).

В неделния ден на татамито излиза Ивайло Иванов при 90-килограмовите. Негов първи съперник ще бъде Шакхожодхужа Шарипов (Узбекистан). Противникът му е миналогодишен шампион на турнира и номер 1 на първенството на Азия.

В турнира участват 370 състезатели от 39 държави.

