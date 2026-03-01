Екипът на секссимвола Юта Леердам бе продаден на търг за 195 000 евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Състезателният екип на нидерландската състезателка по бързо пързаляне с кънки Юта Леердам, който тя носеше за златото на 1000 метра и среброто на 500 метра на олимпийските игри в Милано-Кортина, беше продаден на търг за 195 000 евро от Нидерландския олимпийски комитет.

Търгът на платформата MatchWornShirt беше на цена от 9 602 евро, като оставаше един час до края на аукциона в събота, преди двама участници да се включат в битка за подписания екип, което вдигна цената до небесата.

Леердам е огромна звезда на леда и извън него, тъй като има 7 милиона последователи в Instagram и е партньорка на американския инфлуенсър и боксьор Джейк Пол.

Леердам също привлече вниманието, когато разкопча ципа на екипа си след състезанията си, за да разкрие спортен сутиен от един от спонсорите си, предава БТА.

Частните спонсори обикновено са забранени на игрите. Нейният костюм достигна най-високата цена от 19 търга, като костюмът на Фемке Кок за златото на 500 метра и среброто на 1000 метра спечели следващата най-висока цена от 4802 евро.

Всички приходи отиват за клубовете, където съответните спортисти са започнали кариерата си, съобщиха от НОК.

„Чрез този търг спортистите връщат нещо на местата, където е започнало тяхното спортно пътешествие, подкрепяйки развитието на нови таланти и инвестирайки в нидерландските спортни герои на утрешния ден", се казва още в съобщението.