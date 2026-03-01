В мач №100 на Флик "Барса" записа 33-а крупна победа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Барселона" разгроми „Виляреал" с 4:1 в 26-ия кръг на Примера дивисион.

Това е 33-тата убедителна победа за каталунците в 100 мача под ръководството на Ханзи Флик.

При германеца „синьо-червените" на три пъти разгромиха „Атлетик" Билбао (3:0, 4:0, 5:0), „Валенсия" (7:1, 5:0, 6:0) и „Майорка" (5:1, 3:0, 3:0). „Барселона" също така два пъти разгроми „Реал" Мадрид (4:0, 5:2), „Севиля" (5:1, 4:1), „Жирона" (4:1, 4:1), а сега и „Виляреал" (5:1, 4:1).

Бяха постигнати и големи победи над „Валядолид" (7:0), „Йънг Бойс" (5:0), „Алавес" (3:0), „Байерн" Мюнхен (4:1), „Цървена звезда" (5:2), „Брест" (3:0), „Барбастро" (4:0), „Бетис" (5:1), „Реал Сосиедад" (4:0), „Борусия" (4:0), „Олимпиакос" (6:1), „Овиедо" (3:0), „Копенхаген" (4:1), „Леванте" (3:0), „Хетафе" (3:0) и „Осасуна" (3:0).

Флик ръководи „Барселона" от 2024 година. През миналия сезон клубът спечели първенството на Испания, Купата и Суперкупата на страната.