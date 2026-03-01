23 медала за българските таекуондисти от България Оупън G2

Истински фурор предизвикаха българските таекуондисти във втория ден на силния международен турнир по таекуондо България Оупън G2, който се провежда в столичната Арена 8888. В турнира, който е най-голямото събитие участие взимат над 2300 състезатели от близо 40 държави. След сребърния медал на Станислав Митков от първия ден при мъжете, във втория в надпреварата се включиха юноши, девойки и кадети.

Дея Пеева от ТК Ахил спечели златен медал в категория до 46кг. при девойките. Николай Николаев от ТК Сунг -Ри грабна сребърен медал в кат. до 48 кг., а с бронзови медали се отличиха Благовест Христов от ТК Барин (51кг.), Кристиян Петров ТК Феникс (63кг.), Данаил Начков Национален отбор (68кг.) и Анди Владимиров от ТК Кондор 2000 (78кг.).

При кадетите българските представители спечелиха общо 17 медала. На най-високото място на почетната стълбичка се качиха Никол Петров ТК Нерон (37кг.), Борис Клечаров ТК Нерон (41кг), Ема Братоева ТК Турбо (55кг.) и Габриел Ангелов ТК Херея Кюстендил (+65кг). Сребърни медали спечелиха Красимир Гетов ТК Сунг-Ри (41кг.), Виктория Кулишева ТК Ахил (51кг.) и Катрин Петрова ТК Турбо (55кг.). Бронзови медали взеха Габриела Бояджиева ТК Гладиатор (41кг.), Данчо Петков ТК Нерон (33кг.), Мартин Георгиев ТК Кондор 2000 (37кг.), Стоян Булев ТК Тракиец (41кг.), Борис Огнянов ТК Гладиатор (45кг.), Николина Ватева ТК Феникс (44кг.), Вангелина Петрова ТК Гладиатор (47кг.), Калина Велкова ТК Кондор 2000 (47кг.), Златомир Колев ТК Кентавър (49кг.) и Адриан Радославов ТК Сунг - Ри (57кг.)

Днес турнирът продължава в надпреварата в дисциплината Пумсе, както и традиционният вече детски турнир Royal Kids Open, където победителите ще бъдат наградени от представители на Царското семейство на България.