ОАЕ намазва, ако Иран откаже световното

ОАЕ ще е отборът, който ще спечели, ако Иран се оттегли от световното заради ударите на САЩ и Израел срещу Техеран.

"В момента следим обстановката отблизо", заяви генсекът на ФИФА Матиас Графстрьом.

За оттеглянето намекна шефът на иранската федерация Мехди Таж. Иранците трябва да играят на 15 юни в Лос Анджелис, срещу Белгия в същия град на 21 юни и с Египет на 26 юни в Сиатъл.

Според правилника отказал се отбор се заменя от най-добре класиралия се в дадената конфедерация. ОАЕ загуби решителния плейоф за отиване на интерконтинентална квалификация от Ирак, който на 31 март ще се изправи срещу победителя от Боливия и Суринам.

Вариантите са два - единият ОАЕ да бъде обявен директно за финалист, а вторият - мястото да бъде заето от Ирак, а ОАЕ да отиде на междуконтиненталната федерация. И остава вариантът, ако Ирак не се класира този отбор да отиде на световно.

Време за промени обаче няма, като все още Иран не се е отказал официално.

Подобен хаос не е имало от световното през 1950 г. в Бразилия. Тогава Германия и Япония не участват в жребия за квалификациите. Всички държави от социалиалистическия блок, включително и България, също се отказват.

Аржентина, Еквадор и Перу не участват в Южна Америка, което класира Чили, Боливия, Парагвай и Уругвай без да се играят мачове. В Азия се отказват Филипините, Индонезия и Бирма и това оставя Индия като финалист. В Европа Австрия и Белгия не участват, което класира Швейцария и Турция.

Преди жребия Шотландия освобождава място, защото ще пътува до Бразилия само като победител в турнира на четирите британски нации, а остава втора след Англия. Турция също отрязва ФИФА заради големите разходи. Поканени са Португалия, Франция и Ирландия да запълнят местата. Португалия и Ирландия отказват, но Франция първоначално приема.

След жребия твърдо отказват Франция и Индия и така на финалите има две непълни групи. В трета остават само Швеция, Италия и Парагвай, а в четвърта са само Уругвай и Боливия. Първа се състои от Бразилия, Мексико, Югославия и Швейцария, а във втора са Англия, Испания, Чили и САЩ.