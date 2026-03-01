ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На път от Малдивите Благой Георгиев блокиран в Дуб...

Овечкин подобри още един рекорд на Грецки при загуба

2760
Овечкин получава поздравления за първия си гол във вратата на "Монреал". Снимка: Ройтерс

Александър Овечкин подобри още един рекорд на Уейн Грецки в НХЛ. Той вкара две шайби при загубата на "Вашингтон Кепиталс" с 2:6 от "Монреал Кенедиънс". Така руснакът вече има 893 гола в редовното време, без продължения, а великият канадец остана с 892. Овечкин направи 183 дубъл в кариерата, но Уейн има с 6 повече.

Головете бяха под №997 и 998 в кариерата на Овечкин, като се броят и плейофите. Така до това да стане едва вторият в историята с 1000 попадения му остават само две шайби. А до абсолютния рекорд на Грецки - едва 18.

Иначе рекордът му за попадения в редовния сезон, който отне от Грецки през миналото първенство набъбна до 921 попадения.

До края на редовните мачове в НХЛ остават 20 срещи за "Вашингтон". В момента тимът запазва и шансове за плейофа, но е на 2 точки от "Бостън Брюинс" с три мача вповече.

Овечкин получава поздравления за първия си гол във вратата на "Монреал".
