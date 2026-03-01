ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българите можем!

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22382977 www.24chasa.bg

Виктория Томова срещу №1 в схемата на квалификациите в Индиън Уелс

2096
Виктория Томова Снимка: Yonex/Bulgaria

Виктория Томова ще играе с поставената под номер 1 в схемата Кейти Боултър (Великобритания) в първия кръг на квалификациите на турнира по тенис на твърди кортове WТА 1000 в Индиън Уелс (САЩ) с награден фонд 9.4 милиона долара.

Боултър е в добра серия от началото на сезона като спечели титлата в Острава (Чехия) и достигна до четвъртфиналите в Мерида (Мексико).

Двете са изиграли четири мача една срещу друга като са си разменили по две победи. За последно Томова постигна успех над Боултър с 3:6, 6:4, 6:1 в квалификациите в Ухан (Китай) в началото на октомври миналата година.

При евентуален успех българката ще срещне във втория кръг Виктория Хименес Касинцева (Андора) или Лукреция Стефанини (Италия).

Виктория Томова Снимка: Yonex/Bulgaria

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите