Малена, Тервел и Радо се класираха за 1/8-финалите в Криница

Малена Замфирова, нейният брат Тервел и Радо Янков се класираха за осминафиналите във втория старт в паралелния гигантски слалом от световната купа по алпийски сноуборд в Криница (Полша).
16-годишната сензация зае 9-о място в квалификацията и в първия кръг на елиминациите, които стартират в 13,30 ч, се изправя срещу 8-ата Ясмин Корати от Италия.
При мъжете Радо е 3-и, а Тервел - 7-и. Техни съперници в осминафиналите ще са Александър Пайър (Австрия) и Роланд Фишналер (Италия).
Александър Кръшняк отпадна след първото спускане в квалификациите.