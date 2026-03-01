ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Малена, Тервел и Радо се класираха за 1/8-финалите в Криница

Малена, Тервел и Радо Янков с щерка си при завръщането в България от олимпийските игри Снимка: Румяна Тонева

Малена Замфирова, нейният брат Тервел и Радо Янков се класираха за осминафиналите във втория старт в паралелния гигантски слалом от световната купа по алпийски сноуборд в Криница (Полша).

16-годишната сензация зае 9-о място в квалификацията и в първия кръг на елиминациите, които стартират в 13,30 ч, се изправя срещу 8-ата Ясмин Корати от Италия.

При мъжете Радо е 3-и, а Тервел - 7-и. Техни съперници в осминафиналите ще са Александър Пайър (Австрия) и Роланд Фишналер (Италия).

Александър Кръшняк отпадна след първото спускане в квалификациите.

