Удавяне в бъчва с вино, обезглавен крал и убити пр...

Годжа триумфира в супергигантския слалом в Солдеу

1348
София Годжа Снимка: ФИС

София Годжа спечели втория супергигантски слалом от световната купа по ски алпийски дисциплини в Солдеу (Андора).

33-годишната италианка записа втори успех за сезона и 28-и в кариерата си.

Двукратната сребърна медалистка от зимните олимпийски игри в Милано/Кортина и победителка от вчера Ема Айхер (Германия) остана втора с пасив от 24 стотни от секундата.

Трета се нареди Кайса Викхоф Ли (Норвегия), на 31 секунди от Годжа.

Американската звезда Микаела Шифрин не участва в Солдеу, но запази лидерството си в генералното класиране на световната купа с 1133 точки, пред също отсъстващата швейцарка Камий Раст (Швейцария) с 963 и Айхер с 914 точки.

София Годжа Снимка: ФИС

