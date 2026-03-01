ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Удавяне в бъчва с вино, обезглавен крал и убити пр...

България №1 в отборната надпревара при девойките на турнира по художествена гимнастика в Тарту

Снимка: БФХГ

България триумфира в отборната надпревара при девойките на международния турнир по художествена гимнастика "Miss Valentine" в Тарту (Естония).

Деа Емилова и Сияна Алекова постигнаха сбор от 201.600 точки. Сребърното отличие заслужи отборът на Италия със 194.300, а третото място е за Грузия със 194.200. Българските момичета демонстрираха увереност, концентрация и постоянство през всички състезателни дни, превръщайки силната подготовка в напълно заслужен отборен триумф.

Сияна Алекова, водена от личния си треньор Божидара Рачева, започна деня със силно изпълнение на бухалки - 25.550 (трудност 9.700; артистичност 7.850; изпълнение 8.000). Тя завърши квалификациите със силно представяне и на лента, и с оценка 25.200 (10.200; 7.550; 7.450) и първи по сила резултат се класира за финала на този уред.

Деа Емилова, с личен треньор Кристина Илиева, показа силен характер. След неточности при първото си излизане с лента и 24.450 (9.500; 7.900; 7.050), тя демонстрира класа на бухалки и получи 26.100 (10.200; 7.900; 8.000) - втори по сила резултат и място на финала. С общ актив от 102.200 точки тя записа най-високия многобой от всички състезателки в турнира.

Общо четири финала за България - Сияна Алекова намери място сред най-добрите осем на обръч и лента, а Деа Емилова се класира за финалите на топка и бухалки.

Съдия за България на турнира е Силвия Митева-Янева. Финалите са по-късно днес.

Снимка: БФХГ

