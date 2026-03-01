Антоанета Костадинова с втори бронз от европейското по стрелба в Ереван

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Антоанета Костадинова спечели втори бронзов медал на eвропейското първенство по спортна стрелба в Ереван.

Костадинова завърши трета във финала на 10 метра пистолет индивидуално за жени с 215.0 точки.

Мирослава Минчева завърши шеста във финала със 154.7 точки.

Шампионка стана унгарката Вероника Майор.

България взе бронз отборно на 10 метра пистолет при жените със сбор от 1710 точки.

Антоанета Костадинова и Мирослава Минчева влязоха във финала с еднакъв резултат 574 точки. Третата българска представителката Адиел Илиева е 39-а с 562 точки.

Сборът на трите им донесе бронз в отборното класиране, като отстъпиха единствено на Унгария и Грузия.