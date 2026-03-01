ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Удавяне в бъчва с вино, обезглавен крал и убити пр...

И Формула 1 в хаос заради удара по Иран, търсят се билети през Хонконг и Сингапур за Мелбърн

Повечето отбори ползвали "Емирейтс" за Азия.

След световното първенство и сезонът във Формула 1 е хвърлен в хаос от атаката срещу Иран. Първите три старта са в Австралия, Китай и Япония, а има и такъв в Бахрейн.

Сега около 2000 човека, свързани с началото на състезанията другата неделя в Австралия търсят полети, които не кацат в Дубай или Доха, както бе до момента. Те пътуваха главно с "Катар" и "Емирейтс".

Сега всичко се пренасочва през Хонконг и Сингапур, но не е ясно дали ще има места. Някои се насочват към директни полети към Пърт с "Куантас", като след това правят връзка за Мелбърн след 3,5 часа.

Състезанията в Бахрейн на 12 април и Саудитска Арабия на 19 април пък са под огромен въпрос заради войната. Това може да доведе до дублирани стартове в Япония и Китай, за да се запази календара от 24 старта.

