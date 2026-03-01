Малена Замфирова на подиума в Криница, Радо Янков и брат и Тервел - шести и седми при мъжете

Малена Замфирова се качи на подиума при жените, а Радослав Янков и Тервел Замфиров шести и седми при мъжете във втория паралелен гигантски слалом от световната купа по алпийски сноуборд в Криница (Полша).

Малена, която бе девета в квалификацията елиминира в първия кръг Джасмин Корати (Швейцария), която направи грешка и не завърши. В следващия се изправи срещу 16-ата в схемата Мелани Хохрайтер (Германия), която успя да надвие първата Цубаки Мики (Япония) с 2 десети, и влезе в четворката след нова грешка на съперничката си. На 1/2-финала вече нямаше право да избира трасе срещу Лучия Делмасо (Италия) и загуби с 37 стотни. Така на малкия финал отново този сезон се изправи срещу една от най-добрите Рамона Терезия Хофмайстер (Германия). Този път българката триумфира, след като германката направи грешка и не завърши. Далмасо пък остана втора, след като падна само с 3 стотни от австрийката Забине Пайер.

Криница явно е любим курорт на 16-годишната Малена, след като преди година, на 5 март, направи първи подиум в кариерата си за световната купа, като остана втора в същия курорт.

В осминафиналите Тервел се справи светкавично с Роланд Фишналер (Италия), който падна още в началото и отиде на Маурицио Бормолини (Италия). Радо пък елиминира с огромна преднина от 72 стотни австриеца Доминик Бургщалер и се изправи срещу легендата и настоящ олимпийски шампион Бенямин Карл (Австрия).

В четвъртфиналите Бормолини, който бе втори в квалификацията, избра синьото трасе и спечели с 15 стотни срещу Тервел. Карл показа класата си и по червеното изпревари Радо с 26 стотни. Така Янков остана шести в крайното класиране, а Тервел - седми.

Карл остана четвърти в крайното класиране, като загуби с 8 стотни малкия финал от Дарио Кавицел (Швейцария). Бормолини пък стигна до победата, като надви с 9 стотни германеца Щефан Баумейстер.