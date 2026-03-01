ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Токът за българския бизнес утре поскъпва с 11 на с...

Лошо време провали супергигантския слалом за скиорите в Гармиш

Снимка: ФИС

Днешният супергигантски слалом при мъжете в германския курорт Гармиш-Партенкирхен от световната купа по ски алпийски дисциплини беше отменен поради мъгла и дъжд.

Стартът първоначално беше отложен с 90 минути, но условията не се подобриха и не беше възможно да се проведе.

Швейцарската звезда Марко Одермат води пред австриеца Винсент Крихмайр със 158 точки в класирането в дисциплината, като остават още 2 състезания.

Засега няма информация дали състезанието в Гармиш ще може да се проведе другаде в последните седмици от сезона.

Снимка: ФИС

