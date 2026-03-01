ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Коментар на седмицата №2: На Карибите вече се паза...

Комоцио и счупване на кост в лявата очна кухина за Левандовски

Въпреки оставилия последствия сблъсък с противник Роберт Левандовски доигра мача. Снимка: Ройтерс

Полският нападател на "Барселона" Роберт Левандовски е получи комоцио при победата с 4:1 над "Виляреал" в 26-ия кръг на Примера дивисион вчера, съобщиха от каталунския гранд.

Той влезе като резерва през второто полувреме и вкара в първата минута на добавеното време, оформяйки крайния резултат.

„Вчера Роберт Левандовски получи сътресение на мозъка. Проведените днес изследвания разкриха счупена кост от вътрешната страна на лявата му очна кухина. Играчът ще пропусне мача срещу "Атлетико" (Мадрид) във вторник", се казва в изявлението.

На 3 март "Барса" приема столичани в полуфинален реванш от турнира за кралската купа в Испания. "Атлетико" има солиден аванс от 4:0.

