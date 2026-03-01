Малена след бронза: Много добре се чувствам на пистата в Криница

Малена Замфирова изрази задоволство от представянето си във втория старт в паралелния гигантски слалом от световната купа по алпийски сноуборд в Криница (Полша). 16-годишната българска сензация зае трето място и записа втори подиум тази година и общо трети в кариерата, като първият бе на същата писта.

"Чувствам се много добре тук, това ми е втори подиум за тази година и втори подиум на тази писта. Много ми хареса състезанието и единственото, което можеше да се случи по добре, е Тери, Радо и Сашко да продължат по-напред, но нищо, следващото състезание", каза Малена след успеха си.

Радослав Янков и Тервел Замфиров се наредиха съответно на шесто и седмо място, а третият български участник в Криница при мъжете Александър Кръшняк завърши на 33-о място.