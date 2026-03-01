Войната в Близкия изток обърка и света на спорта, българи са засегнати

Напрежението в Близкия изток обърна наопаки и света на спорта. Заради затворените въздушни пространства на няколко страни от този регион редици футболни първенства са спрени за неопределен период, а други - като състезания от Формула 1, остават под сериозен въпрос.

Току-що спечелилият титлата в Дубай Данил Медведев и редици други топтенисисти не могат да се измъкнат от Обединените арабски емирства. А само след няколко дни започва първият турнир от сериите Мастърс, този в Индиън Уелс. Ако Андрей Рубльов и Феликс Оже-Алиасим, Медведев и още десетки играчи не намерят начин да стигнат до Калифорния, то те ще пропуснат престижната надпревара в пустинята.

Сезонът във Формула 1 също е хвърлен в хаос от атаката срещу Иран. Първите три старта са в Австралия, Китай и Япония, а има и такъв в Бахрейн.

Сега около 2000 човека, свързани с началото на състезанията другата неделя в Австралия, търсят полети, които не кацат в Дубай или Доха, както бе до момента. Те пътуваха главно с “Катар” и “Емирейтс”.

Сега всичко се пренасочва през Хонконг и Сингапур, но не е ясно дали ще има места. Някои се насочват към директни полети към Пърт с “Куантас”, като след това правят връзка за Мелбърн след 3,5 часа.

Състезанията в Бахрейн на 12 април и Саудитска Арабия на 19 април пък са под огромен въпрос

заради войната. Това може да доведе до дублирани стартове в Япония и Китай, за да се запази календарът от 24 старта.

Конфликтът в Близкия изток пък не остави само наши туристи, заклещени в окото на бурята, ами и български спортисти, президенти на отбори и други.

От Израел малко след началото на конфликта бе изведен българският национал Андриан Краев. Халфът, който е част от “Апоел” (Тел Авив), бе изведен от столицата към Йордания. А оттам ще се търси начин да се прибере вкъщи до края на обстрелването в Близкия изток.

Друг национал - Марин Петков, пък продължава да е в Саудитска Арабия, страна, която също е обект на атаки от Иран.

Бившият ас на “Левски” вкара първия си гол за новия си тим “Ал Таавун” при равенството 1:1 като гост на “Ал Кадисия”.

Марин Петков

Ситуацията в Саудитска Арабия, където играе и мегазвездата на световния футбол Кристиано Роналдо, засега остава неясна. Мачовете от следващия кръг не са отложени към момента, но както добре знаем, всичко може да се промени за секунди.

Президентът на баскетболния “Левски” Константин Папазов пък още е в Израел, и не може да се измъкне.

Тити е при треньора на “Апоел" (Тел Авив) Димитрис Итудис,

с когато са много близки приятели. В момента за Папазов, заедно с целия израелски отбор, е направен специален план как да напуснат конфликтната зона.

Футболът, както и целият спорт е спрян не само в Иран, ами и в Катар. А се очаква да има и други държави, които за някакъв момент да преустановят спортните изяви, докато трае конфликтът.

Бомбите в Иран пък най-вероятно ще доведат до безпрецедентна ситуацията от последните 80 години. А именно страна да пропусне световно първенство по футбол, след като се е класирала по право. Както е известно, мондиалът това лято ще се проведе в САЩ, Мексико и Канада, като именно Америка атакува Иран.

“След това, което се случи от страна на САЩ, малко вероятно е да очакваме с трепет участието си на световното първенство. По-висшето ръководство трябва да реши”, каза президентът на иранската футболна федерация Мехди Тадж.

Иранците трябва да играят на 15 юни в Лос Анджелис, срещу Белгия в същия град на 21 юни и с Египет на 26 юни в Сиатъл.

Официално потвърждение за отказ обаче към момента няма. ФИФА сподели, че следи изкъсо ситуацията. И ще прецени какво ще предприеме.

ОАЕ пък ще спечели, ако Иран се оттегли от световното

заради ударите на САЩ и Израел срещу Техеран.

Според правилника отказал се отбор се заменя от най-добре класиралия се в дадената конфедерация. ОАЕ загуби решителния плейоф за отиване на интерконтинентална квалификация от Ирак, който на 31 март ще се изправи срещу победителя от Боливия и Суринам.

Вариантите са два: единият - ОАЕ да бъде обявен директно за финалист, а вторият - мястото да бъде заето от Ирак, а ОАЕ да отиде на междуконтиненталната федерация. И остава вариантът, ако Ирак не се класира този, отбор да отиде на световно.

На път от Малдивите пък Благой Георгиев е блокиран в Дубай. Самият той сподели, че на 50 метра от него избухнала бомба.

