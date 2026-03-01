ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С мартеници и икона изпратиха единствената ни представителка на паралимпиадата в Милано/Кортина

Снимка: БОК

Председателят на БОК Весела Лечева изпрати с ръчно изработени мартеници единствената представителка на България в Зимните паралимпийски игри Стела Янчовичина. С нея на летище София беше и шефът на олимпийската ни мисия в Милано-Кортина Володя Златев, който връчи икона на Богородица на българската делегация.

Весела Лечева пожела на Стела Янчовичина да покаже най-доброто от себе си и да донесе олимпийски медал на страната ни, така както го направиха Тервел Замфиров и Лора Христова. Паралимпийските игри са от 6-и до 15-и март, като Янчовичина ще има няколко дни за подготовка в Кортина д'Ампецо заедно със своя екип.

"Развълнувана съм, че заминавам на паралимпийските игри. Целта ми е да покажа най-добрата си форма и да представя България достойно", каза Стела Янчовичина, която благодари за подкрепата на БОК, както и за вниманието на журналистите, които дойдоха, за да я изпратят на Летище София.

Снимка: БОК

