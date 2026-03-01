Почина великият Георги Велинов-Джони

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 68 години почина великият вратар на ЦСКА и националния отбор Георги Велинов-Джони, съобщи лидерът на агитката на "червените" Иван Велчев-Кюстендилеца.

Велинов издъхна след дълъг престой в реанимацията на ВМА.

Велинов е роден на 5 октомври 1957 година в Русе. Израства в школата на Дунав (Русе), като играе за първия отбор в периода 1974–1976. През 1976 г. преминава в Черно море (Варна), където за две години записва 70 мача – 37 в А група и 33 в Б група. През септември 1978 г. се присъединява към ЦСКА „Септемврийско знаме", където играе до 1987 г.

С ЦСКА печели титлата на България през 1980, 1981, 1982, 1983, 1987 и 1992 година, и Купата на страната през 1981, 1983, 1985 и 1987 година.

Благодарение на отличните си изяви на вратата е привлечен в португалския тим Спортинг Брага, където играе от 1987 до 1988 година, Академика (Лисабон) (1988–1989) и Елваш (1989–1990).

Завръща се в ЦСКА през 1991 година и остава още две години в тима, добавяйки още една титла в богатата си кариера, като мачовете които изиграва за червените в А ПФГ стават 257.

Подписва договор с друг столичен тим – ПФК Славия (София) (1993–1994, 12 мача), а преди да прекрати кариерата си играе още за два тима - ПФК Сливен (Сливен) (1994) и Ботев (Нови Пазар) (1995).

В кариерата си има общо 338 мача в A ПФГ, 33 мача за мъжкия национален отбор, 21 мача за младежите до 21 г., и 17 мача за други младежки гарнитури.

През 1980 година получава званието Майстор на спорта, а през 1981 година печели приза Футболист № 1 на България.