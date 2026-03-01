2 пъти злато за България от купа "Странджа"

Два златни медала донесоха за България боксьорите на турнира "Странджа".

Златислава Чуканова ликува с трофея за втора поредна година. Водещата ни боксьорка грабна титлата в категория до 51 килограма на 77-ото издание на турнира. Чуканова излезе на ринга, но само за да получи златния си медал. Нейната съперничка от Узбекистан Феруза Казакова се отказа преди финалния сблъсък поради здравословни причини. Така Чуканова донесе първата титла за България от последния ден на надпреварата.

Непосредствено след нея златен медал грабна и Радослав Росенов. Само на 22 години русенецът вече има 20 последователни победи на най-стария международен турнир по бокс в Европа. Националът надигра световния вицешампион Габриел Оливейра (Бразилия) с категоричното 5:0 съдийски гласа и вдигна трибуните в зала „София" на крака. Мачът бе повторение на полуфинала между двамата от Ливърпул. Росенов обаче показа, че е извлякъл позитиви от драматичното поражение преди половин година и заслужено вдигна победоносно ръце.