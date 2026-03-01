Саръбоюков с уникален хеттрик, влезе в елита и на скок на височина

Феноменът Божидар Саръбоюков направи уникален хеттрик в историята на леката ни атлетика. След като в събота спечели титлата на троен скок в събота с 16,61 метра, в неделя той се върна в сектора за скок на дължина, направи 6,12 метра в първия си опит, прибра си златото и се премести в този за скок на височина. Там направи лично постижение от 228 сантиметра, което го вкара в световния елит и на тази дисциплина, като в момента дели осмото място в световната ранлиста. Далеч зад него остана олимпийският финалист Тихомир Иванов, който спря на 220 сантиметра.

Така Саръбоюков прибра три титли за своя клуб от Харманли.