"Левски" страда много, но продължи по шампионски график - 4:3 над "Локо" (Сф)

"Левски" страда много срещу бившия си треньор Станислав Генчев, но все пак продължи по шампионски график с 4:3 над "Локо" (Сф) на "Герена" в 23-ия кръг.

Тимът на Хулио Веласкес вече има 56 точки на върха във временното подреждане - с 13 повече от хегемона "Лудогорец" (14 титли поред), който утре вечер приема "Локо" (Пд).

След загубата "червено-черните" слязоха 10-и с 27 т.

Бразилецът Евертон Бала откри резултата още в 3-ата мин с бръснещ удар, отправен малко преди наказателното поле на "железничарите".

В 26-ата мин обаче Анте Аралица изравни, след като шутът му се отклони в Алдаир.

Хърватският голмайстор на "Локо" се издъни в 62-ата мин, когато Светослав Вуцов спаси негова дузпа. Тя бе отсъдена за игра с ръка на национала Кристиан Димитров.

Аралица донякъде се реваншира 7 мин по-късно, когато изведе чудесно бразилеца Кауе Карузо и той направи 2:1 за гостите от "Надежда".

"Левски" обаче набързо "ремонтира" съперника. Рядко срещан автогол, при който с летящ плонж на Ангел Лясков прати топката в тялото на съотборника си Никола Нейчев и така му асистира, донесе 2:2.

Куриозното попадение дойде след центриране на Мустафа Сангаре в 74-ата мин.

Само 2 мин по-късно малийският таран с глава направи резултата 3:2 с глава след центриране на Оливер Камдем.

Десният бек изработи дузпа за "Левски", след като бе фаулиран в пеналта от Лясков. Бала я превърна в гол за 4:2 в 84-ата мин.

Левскарите направиха за финал ужасяваща грешка и Карузо вкара още веднъж, но това бе всичко, което видяха над 10 000 зрители на "Герена".