Шешко пак носи победа на "Манчестър Юнайтед"

2932
Бенямин Шешко Снимка: Ройтерс

"Манчестър Юнайтед" обърна до 2:1 "Кристал Палас" в мач от 28-ия кръг на английската Висша лига.

Така "червените дяволи" изместиха "Астън Вила" от третото място в класирането с 51 точки и по-добра голова разлика.

"Палас" поведе в четвъртата минута, когато Бренън Джонсън изпрати центриране от ъглов удар в наказателното поле и Максен Лакроа засече топката с глава, изпращайки я в мрежата на домакините.

Именно френският бранител обаче направи дузпа в началото на второто полувреме и получи червен картон, което бе началото на обрата за "Юнайтед".

Бруно Фернандеш реализира наказателния удар и изравни резултата, а победното попадение падна само осем минути по-късно. Португалецът бе в неговата основа, след като негово центриране стигна до Бенямин Шешко и словенецът вкара с глава.

В миналия кръг той донесе успеха с 1:0 над "Евертън" в Ливърпул.

Бенямин Шешко Снимка: Ройтерс

