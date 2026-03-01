Станислав Генчев: Вкарахме 3 гола на "Герена", а си тръгваме с празни ръце

Старши треньорът на "Локо" (Сф) Станислав Генчев коментира загубата от "Левски" с 3:4 на стадион "Георги Аспарухов".

"Отбелязахме три гола и пропуснахме дузпа, а не спечелихме нищо. "Левски" показа много висока ефективност и вкараха всяка ситуация. Поздравявам моите футболисти и им казах, че това е начинът, по който трябва да играем - със самочувствие и агресия.

Играхме добре, но не спечелихме, така че не мога да кажа, че това е сред най-добрите ни мачове. Има много позитиви. Нека не забравяме, че досега играхме на лош терен, а предният ни мач бе отменен. Имаме потенциал и добри футболисти. Позитивите са вкараните голове, негативите са допуснатите. Показахме характер и самочувствие, като вкарахме гол след пропусната дузпа. Знаем как да реагираме в трудните моменти", каза Генчев

Той водеше "Левски" до средата на миналия сезон. Днес той се завърна за първи път на "Георги Аспарухов" и феновете на "сините" по посрещнаха с аплодисменти.