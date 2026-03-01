Веласкес: Енергията от публиката бе жизненоважна за победата на "Левски"

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес остана много доволен от победата над „Локо" (Сф) с 4:3 на "Герена", макар и не толкова впечатлен от играта.

„Съгласен съм, че мачът не вървеше логично. Много съм доволен от трите точки, както съм доволен и от много други различни аспекти на двубоя. За мен най-положителното е победата. Това е типичният мач, който може да ти създаде проблеми без значение.

Показахме устойчивост, гордост и зрялост, за да можем в течение на мача да си дадем сметка, че победата е задължителна. Във футбола това много често не се случва. За мен бе ключова енергията, която нашите привърженици ни предадоха. Трябваше да вярваме, че каквото и да се случва, е възможно. Много е трудно да хванеш тази енергия. Поставям много висока оценка на този аспект. За мен липсваше контрол. Случиха се много неща както в едната, така и в другата половина. Влязохме добре в мача.

Много бързо отбелязахме и това вероятно ни обърка малко. След това в определени моменти не взимахме добри решения, когато атакувахме. Вследствие на това разстоянията не бяха така, както трябва. Този безпорядък изравни силите на терена. Много повече ми хареса второто полувреме и това, което се опитвахме. Доста случки имаше, които определяха развитието на срещата. Това се отрази и на начина на игра. Имахме ситуация, която бе много важна – спасяването на Вуцов, което ти позволява да повярваш, че е възможно. След това се получиха различни противоположности. Именно тогава отборът показа, че е разбрал важността на момента. Жизненоважна бе енергията, която ни придаде публиката. Победихме всички заедно, включително и ситуацията, в която ни отмениха гола. Явно не беше от онези дни, в които можеш да си спокоен до последния съдийски сигнал. Положително мислене, важни три точки и напред", направи дълъг анализ на мача Веласкес.

„Моментите, в които печелим точките, които взимаме, и ако търсим причинно-следствените връзки, трябва да се уважава това, което правят момчетата. Не ми се струва точно и коректно да се прави извод, че има проблем в защитата заради този мач. Не става въпрос дали сме получили един по-малко или един повече. Затова е толкова красив и важен спорт футбола. За добро или лошо числата те вдъхновяват, понякога не. Глобално погледнато смятам, че стоим добре и в атака, и в защита. Ако си на първо място то е, защото правиш нещата по-добър начин. Можете да кажете, че сме брилянтни, защото сме вкарали 4 гола. Няма смисъл в тези неща. Както много пъти казвам статистиката показва много, но не и най-важното – същината на играта", продължи треньорът.

„Бала е човек като всички нас. Не се оттеглих с добро чувство на почивката и винаги, когато взимам решения от този вид, избягвам да търся отговорност и да се вглеждам в играча, който сменям. Защото първият виновен, когато нещата не се получават, е треньорът. Но са различни обстоятелствата, дали искаш да промениш нещо на конкретна позиция. Добър футбол според мен нямаше. Имаше спектакъл, но за един треньор са важни и други неща. В положителна позиция сме вследствие на победата. Дължим го на подкрепата на публиката в най-важните моменти. Във връзка с това, което ми казахте – пълен стадион, позитивна атмосфера. Това е позитивно послание", завърши Веласкес.