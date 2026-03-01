Джони Велинов отлетя да пази небесната врата

В последните няколко месеца ЦСКА загуби много от легендите си. След Иван Зафиров, Стоян Йорданов, Димитър Пенев към небесния отбор пое и един от най-обичаните в историята на “червените” Георги Велинов-Джони.

В последните няколко месеца той бе в реанимацията на ВМА, като лекарите се надяваха на чудо, но то не се случи. Просто организмът му, отслабен от предишни тежки заболявания, отказа.

Велинов е роден на 5 октомври 1957 година в Русе. Израства в школата на “Дунав”, където още като тийнейджър стига до първия отбор през 1974 г. Стига и до юношеския национален отбор. Забелязан е от варненския “Черно море” и с неговия екип записва 37 мача в елита и 33 в “Б” група. И през есента на 1978 г. се оказва на стадион “Българска армия”, където трябва да замести Стоян Йорданов на вратата на ЦСКА “Септемврийско знаме”. Искан е и от “Левски-Спартак”.

С ЦСКА печели титлата на България през 1980, 1981, 1982, 1983, 1987 и 1992 година и купата на страната през 1981, 1983, 1985 и 1987 година.

Едва във втория си мач на 3 декември 1978 г. с екипа на ЦСКА трябва да пази във вечното дерби. И спасява дузпа на Войн Войнов, като така “червените” печелят с 2:1. След това има още подобни изяви в дербито. Велинов

е и един от малкото вратари, които имат и гол от игра

в мач в България.

Велинов е на вратата при едни от най-епичните победи на ЦСКА в евротурнирите над “Ливърпул” и “Байерн”. Твърди се, че най-великият му мач така и не е показан в България по телевизията. Става въпрос за гостуването на испанския “Реал Сосиедад”, когато отчайва едни от най-добрите нападатели на Испания, за да запази нулевото равенство. След като “червените” играят с “Рома” пък, вратарят на италианците Танкреди му подарява куфарче с ръкавици. И в този мач Джони отразява 11-метров.

След 1/2-финала за КЕШ през 1981 г. е избран за футболист на годината в България.

Заради болест не участва в скандалния финал

за купата, след който ЦСКА и "Левски" са разформировани. На вратата е Красимир Досев.

След като му забраняват да остане в Испания след двубоя с “Реал Сосиедад”, е един от първите, които получават разрешение да играе в чужбина след навършването на 28 години. Така се озовава в португалския “Спортинг” (Брага), след което минава и през “Академика” (Лисабон) и “Елваш”.

Прибира се в България и заиграва в “Сливен”. В ЦСКА обаче е невероятна криза и той е върнат, за да помага на младите заедно с Краси Безински. Така през 1991 година отново става шампион на България, а двубоите му за ЦСКА набъбват до 257.

Приключва кариерата си с престои в “Славия”, отново “Сливен” и накрая “Ботев” (Нови пазар), като се отказва на 38 години.

В кариерата си има общо 338 мача в “A” група, 33 мача за мъжкия национален отбор, 21 мача за младежите до 21 г. и 17 мача за други младежки гарнитури.

Кариерата му в националния отбор е прекалено кратка заради конфликт с Иван Вуцов, който предпочита да налага Борислав Михайлов на вратата.

Винаги е бил душата на компанията и над ежедневните ежби. Заради това Борислав Михайлов го кани за кум при първия си брак. Просто му бил кумир. И вратарят на ЦСКА се съгласява.

На 2 март 1983 г. вечните съперници се срещат на 1/4-финал за купата. 120 минути мачът е 1:1. Стига се до дузпи. Велинов отразява ударите на Божидар Искренов и Пламен Николов. Михайлов пък отбива тази на Стойчо Младенов. Михаил Вълчев вкарва за 3:3. И петата дузпа я изпълнява Велинов. И препарира родата с удар в паяжината.

След края на кариерата си става наставник на “Локо” (Русе) и за първи път този отбор печели градското дерби с “Дунав” с 1:0. Така “Дунав” изпада при аматьорите, а “Локо” остава в “Б” група.

След това работи дълги години в ЦСКА, като в един момент е и директор на школата. Присъства на всяка една инициатива на клуба.

Приживе нито той, нито другата голяма фигура в историята - Георги Димитров, не можеха да си спомнят, кой е измислил прякорите им Джони и Джеки. Но бяха категорични, че в един момент започнали да се наричат по този начин.

Велинов успя да се пребори с доста тежки моменти

в живота си. Първо бе чернодробната трансплантация във ВМА. След това се появи рак на челюстта, като туморът бе отстранен в Турция. Трябваше да преживее и самоубийството на майката на синовете си. Но той не се предаде до последния момент.

Най-голямата му гордост бяха внуците. От големия си син Венци, който пое по неговия вратарски път, има момиче, а от Мартин - Георги Велинов-младши. Той дори дебютира на няколко мача на ЦСКА в количката до дядо си.

Поклон пред светлата му памет!