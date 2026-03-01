ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Арсенал" мина с 2:1 през "Челси" и пак има аванс от 5 т. на върха в Англия

Снимка: Ройтерс

"Арсенал" възстанови аванса си от 5 точки на върха в английската Висша лига пред "Манчестър Сити", след като би 2:1 у дома "Челски" в лондонското дерби от 28-ия кръг на Висшата лига.

Уилям Салиба откри резултата за "топчиите" в 21-ата минута, а в продължението на първата част колегата му от защитата Пиеро Инкапие си вкара автогол.

Трети бранител на "Арсенал" - Юриен Тимбер, се разписа решаващо в 66-ата минута.

Малко след това Педро Нето от "Челси" получи втори жълт картон и бе изгонен.

След загубата тимът от "Стамфорд Бридж" е 6-и с 45 т.

Снимка: Ройтерс

