Италианец поиска Григор Димитров за треньор

Григор Димитров все още няма планове да прекратява кариерата си, но вече има кандидат най-добрият български тенисист да му бъде треньор.

На турнира в Акапулко бившият №3 в световната ранглиста участва на двойки с Флавио Коболи (Ит), с когото записаха победа. Димитров се отказа от следващия мач (вероятно не е искал да се натоварва допълнително заради претърпяната операция на гръден мускул), но това не развали настроението на партньора му.

“За мен бе чест да участвам заедно с Григор Димитров. Невероятно бе да играем в един отбор, защото той непрекъснато се опитва да ти помага. Той е един от любимите ми тенисисти в професионалната верига и непрекъснато му казвам, че искам да ме тренира, когато прекрати с турнирите, защото е много готин човек. Радостен съм, че сме заедно в спорта с такъв като него”, коментира италианецът, който спечели титлата в мексиканския курорт.

При двойките в Акапулко участва и роденият в Асеновград Васил Кирков. Той представя САЩ и с постоянния си партньор Барт Стевенс от Нидерландия стигнаха до полуфиналите, където загубиха 3:6, 2:6 от Александер Ерлер (Ав) и Робърт Галоуей (САЩ). В новата ранглиста Кирков трябва да е 56-и и това е най-доброто му класиране.

