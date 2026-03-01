Радо Росенов с исторически рекорд на купа "Странджа"

Радослав Росенов и Златислава Чуканова са носители на купа "Странджа" за 2026 година. Националите бяха отличени за представянето си в 77-ото издание на най-стария международен турнир по бокс в Европа.

Росенов ликува със златния медал в категория до 60 килограма. Той постигна серия от зрелищни победи и за пети път в кариерата си вдига ценното отличие. Нещо, което досега не се отдавало на нито един боксьор в историята на купа "Странджа".

Чуканова от своя страна грабна титлата в категория до 51 килограма при жените. За нея това е втора поредна купа, след като заслужи отличието и през миналата година. Успехът е още по-голям, предвид че тя се връща на ринга след сериозна контузия.

България завърши по впечатляващ начин в 77-ото издание на Купа "Странджа". Боксьорите грабнаха общо 7 медала на изключително силния турнир, който тази година се явява и своеобразно Световно първенство.

Освен титлите на Злати Чуканова и Радослав Росенов, със сребърно отличие се поздрави и Рами Киуан (75 кг), който отстъпи на финала на световния шампион Фазлидин Еркинбоев (Узбекистан). С бронзови медали се окичиха Ясен Радев (55 кг), Уилиам Чолов (80 кг), Йордан Морехон (+90) и Алейна Мехмед (+80 кг).