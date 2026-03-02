ЦСКА затъна в тактиката на Душан Керкез

ЦСКА успя да заличи всичко добро, което постигна под ръководството на Христо Янев, и се върна към губещата тактика на Душан Керкез, се вижда от статистиката на мача с предпоследния “Септември”, който “червените” загубиха с 0:2 и вече могат да се борят само за четвъртото място в първенството или за евентуален нов бараж.

Оказва се, че вратарят Фьодор Лапоухов отново има повече докосвания до топката от централните нападатели Йоанис Питас и Леандро Годой, взети заедно. Всеки трети пас е грешен, а безцелните центрирания не спряха до момента, в който отборът вече бе губещ на терена.

През първата част “Септември” имаше повече владеене на топката срещу един хилав точен удар към Янко Георгиев и една греда на Макс Ебонг, което показва сериозна криза в халфовата линия на Христо Янев. И през тази

зима не бе намерен качествен разиграващ полузащитник,

а единственият, който пасва на този профил - Петко Панайотов, е твърда резерва.

На всичко отгоре Лапоухов нямаше ден, като и за двете попадения има определена вина. При първото не успя да се справи с удар от Халите и подари топката на съперника. При втория се получи идентична ситуация, като бе преодолян с шут отдалеч. За вратар на ЦСКА такива грешки са недопустими. Но ако се спазва максимата, че всеки вратар е толкова добър, колкото защитата пред себе си, то два гола за “Септември” бяха прекалено малко. За първите 45 минути тимът на Христо Арангелов направи няколко чисти положения, като в този момент все едно нямаше никой пред Лапоухов.

Появиха се пукнатини и в колектива, който бе прокламиран доста през последните месеци. Джеймс Ето'о показа, че няма никакво уважение към Христо Янев, и още веднъж потвърди, че е доста рисков футболист, който провали не един треньор в Борисовата градина. В същото време е единственият, който е в състояние да даде точен пас на повече от 3 метра.

Христо Янев видя единствено подценяването

на предпоследния за загубата, която бе едва втората, откакто пое отбора. Първата бе на разораната нива във Варна, която “Черно море” нарича стадион.

“Когато подцениш дадена ситуация, винаги се стига до такъв изход. Начинът на изиграване не беше добър, избягахме от всичко, което правихме. Трябва да поздравим “Септември” и техния треньорски щаб. Изчакаха си момента, нанесоха удар, играхме слабо”, заяви Янев след двубоя.

“Не може да подценяваме когото и да било. Ако има нещо хубаво, то е, че се случва точно това. Начинът на изиграване вещаеше да се случи точно това. Ние, като терньори, носим вина за това нещо. Нещата, които направихме, не бяха достатъчни. Не направихме достатъчно, за да победим “Септември”, каза още той.

“Може би футболистите изхождат от това, че досега във всеки мач намирахме път към вратата. Подходихме много лежерно към мача, с много голямо самочувствие. Когато подцениш дадена ситуация, винаги се стига до такъв изход. Като отбор трябва да вземем решения, които да променят развоя в следващите мачове”, допълни Янев, като намекна, че ще има промени в състава.

“Не виждам да има промяна от онова, което търсим в първенството. Въпросът е да разберем грешките, които сме допуснали. Да поработим до мача с “Ботев” (Враца). Трябва да променим отношението и поведението си. Имаме план какво трябва да правим. Не трябва много да залитаме в двете крайности. Мен лично ме е яд и срам от поведението на отбора”, допълни наставникът.

В мача имаше само един доста спорен момент, който показа, че ВАР в България е само за прах в очите. При отменената дузпа за ЦСКА положението се показа само от една камера, което е крайно недостатъчно. Така и не се видя точно защо е отменен 11-метровият, след като бе ясно, че Мохамед Брахими изпреварва защитника на “Септември” и кракът му е пред неговия.

Няма никаква промяна на движението на топката, което означава, че няма никакво докосване от защитника. След като отмени дузпата, гузният Никола Попов така и не посмя да вдигне жълт картон на нападателя, което е задължително в подобна ситуация. А според правилника на ФИФА, когато ВАР не е сигурен в нещо, остава в сила решението на терена, което бе за дузпа.