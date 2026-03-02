Симеон Хасан награди победителите в детското таекуондо

В третия ден на международния турнир България Оупън G2 се проведе и детската надпревара Royal Kids Open, където победителите бяха определени като Принц и Принцеса. Българското царско семейство в лицето на княгиня Калина, Китин Муньос, който е посланик на добра воля на ЮНЕСКО за спорта и синът им Симеон Хасан наградиха победителите в различните категории. Заедно с председателя на БФТ Слави Бинев бе и Мая Герасимова, която е маркетинг директор на FiBank. В надпреварата при най-малките участие взеха над 300 състезатели от различни клубове. Освен това за първи път се проведе и турнир за бързи ръце и крака, на специални електронни симулатори. Също така се проведе и състезание в дисциплината Пумсе, където също имаше голям брой участници от цял свят. В дисциплината Спаринг българските таекуондисти спечелиха изумителните 24 медала, което показва, че успехите с всяко изминато състезание успехите се увеличават.

"Ние трябва да разкажем една приказка на децата в, която те да вярват, която те да обичат и да разберат, че всъщност най-голямата мечта на едно дете трябва да бъде, то да е добро и да може винаги да се притече на помощ на този, който има нужда. Много често в приказките това е красивата принцеса. Всеки един от тези млади състезатели трябва да се почувства поне и за един ден Принц или Принцеса", каза Слави Бинев при награждаването на победителите. "За следващото издание на Royal Kids Open има потвърждение, че ще присъстват и други кралски семейства, което ще помогне да разкажем една приказна история по нов начин", допълни още председателят на БФТ.

Турнирът България Оупън G2 бе най-голямото събитие в света на таекуондо, като в нашата столица над 2300 състезатели от цял свят се впуснаха в битките в Арена 8888. Турнирът премина под патронажа на Президента на Република България г-жа Илияна Йотова. На официалното откриване присъстваха едни от най-добрите български спортисти, олимпийската шампионка по карате Ивет Горанова, най-добрият кикбоксьор Стоян Копривленски, Ивайло Йорданов, който бе част от футболистите донесли най-големия успех за родния футбол в САЩ'94. Също така присъстваха и шефовете на различни спортни федерации по плуване, лека атлетика, джудо, бокс, ММА, представители на различни посолства и бизнеса в България. Българските таекуондисти спечелиха впечатляващите 24 медала при мъже, юноши и девойки, и кадети.