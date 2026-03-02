Меси вкара 70-ия си гол от фаул

38-годишният Лионел Меси вкара два гола при победата на "Интер Маями" с 4:2 като гост на "Орландо Сити" в мач от МЛС лигата. Аржентинският гений отбеляза второто си попадение в 90-ата мин от пряк свободен удар от 25 метра. За Меси това бе 70-ия му гол от фаул в кариерата и изостава по този показател само със седем гола от бразилеца Жуниньо Пернамбукано, който игра в "Лион".

Това бе първи успех за тима на Хавиер Масчерано през новата кампания, след като в предишния кръг тимът падна с 1:2 от "Лос Анджелис".

В Орландо домакините поведоха с два гола до почивката чрез Марко Пашалич и Мартин Охеда. В 49-ата минута Матео Силвети върна едно попадение, а в 57-ата Меси изравни. В 85-ата минута Сеговия осъществи пълния обрат, а малко по-късно домакините останаха с човек по-малко след втори жълт картон на 19-годишния Колин Гъски.