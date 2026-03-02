Софиянец ще свири "Лудогорец" - "Левски"

Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за мачовете от 24-ия кръг на Първа лига. Дербито между "Лудогорец" и "Левски" ще бъде ръководено от младия рефер Васил Минев. Софиянецът свири на "сините" през сезона при загубата с 0:2 от "Славия" на "Овча купел".

Двубоят на "Хювефарма Арена" е на 5 март от 18,30 часа. Асистенти на Минев ще бъдат Тодор Вуков и Дарин Иванов, четвърти съдия е Георги Стоянов. За системата ВАР ще отговаря Кристиян Колев, а негов асистент ще бъде Любослав Любомиров.

В същия кръг ЦСКА приема "Ботев" (Враца) на 4 март от 18,30 часа. Главен съдия на срещата ще бъде Мартин Марков, с помощници Мирослав Иванов и Костадин Тановчев. ВАР арбитър е Мартин Великов, а негов асистент - Красимир Кръстев.