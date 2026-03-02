Капитанът на "Борусия" (Дортмунд) с тежка контузия, пропуска световното

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Капитанът на "Борусия" (Дортмунд) Емре Джан е с разкъсване на кръстни връзки на лявото коляно, съобщиха от клуба.

32-годишният играч получи контузията в домакинския мач от 24-ия кръг от Бундеслигата с "Байерн", завършил 2:3. Джан бе сменен в края на първото полувреме.

Емре Джан ще пропусне остатъка от сезона, както и световното първенство през лятото.

"Контузията на Емре е изключително горчива загуба. Той е наш капитан, винаги поставя интересите на отбора над своите и е важна част от нашия клуб. Ще предоставим на Емре цялата необходима подкрепа през следващите месеци, за да осигурим пълното му възстановяване", каза спортният директор на "Борусия" Себастиан Кел.

Джан е изиграл 16 мача във всички турнири през сезон 2025/26, отбелязвайки три гола. Той играе за "Борусия" от 2020 г.