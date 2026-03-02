ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Президентът на ФИФА призова за червен картон на футболисти, които прикриват с ръка устата си

Джани Инфантино

Президентът на ФИФА Джани Инфантино предложи въвеждането на червен картон за играчи, които си покриват устата с ръце или дрехи по време на конфликти на терена.

"Футболистите, които прибягват до подобни жестове, очевидно се опитват да скрият казаното. Когато някой си запуши устата, това означава, че има какво да крие. Трябва да реагираме решително, като предприемем ефективни мерки срещу проявите на расизъм. Важно е обаче да се вземат предвид обстоятелствата около инцидента. Човек в състояние на емоционален гняв може да направи грешка, за която впоследствие искрено да съжалява. Затова трябва да обмислим смекчаване на наказанието за тези, които публично се извиняват", каза Инфантино, цитиран от Sky News.

Освен това президентът на ФИФА предложи да се намали минималният период на дисквалификация за дискриминационни забележки до пет мача, при условие че играчът публично признае вината си.

Дискусията около идеята за затягане на наказанието възникна след мача от 1/8-финалите на Шампионската лига между "Бенфика" и "Реал". По време на мача в Лисабон Винисиус Жуниор се оплака на съдията, че халфът на "Бенфика" Джанлука Престиани го е нарекъл маймуна, докато е покривал лицето си с фланелката. Престиани отрече расовите обиди, но призна, че е използвал неподходящ език към бразилеца. 

